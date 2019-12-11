إسلام خليل يكشف سبب غيابه عن عزاء شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- أحمد السهيتي:

"أنا من الحزن مقدرتش أكون في عزاك"، بتلك الكلمات يستعد الشاعر الغنائي إسلام خليل، لطرح أحدث أغانيه التي ينعي فيها رفيق مشواره الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي توفى الثلاثاء الماضي.

"إسلام" الذي كان يتواجد بالمملكة العربية السعودية، عند وفاة "شعبان"، كشف لمصراوي عن استعداده لتقديم أغنية جديدة، كتب ولحن كلماتها، ويقوم بغنائها بنفسه، ويرثي فيها الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وموضحا من خلالها أسباب غيابه عن حضور مراسم العزاء.

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وتقول كلممات الأغنية: "أنا من الحزن مقدرتش أكون في عزاك.. أروح إزاي ومالقاكشي يا غالي هناك.. مخبي الحزن لو عايش.. وإن مات هاقول عايش.. وسامع صوتك بينادي.. وعينيا شايفاك".

"إسلام" أكد كذلك أنه كان يعتبر الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، أبا له منذ بداية معرفتهما عام 1992.