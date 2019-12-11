أول ظهور لابنة سعد الصغير في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك محمود نجل الفنان سعد الصغير، متابعيه عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة له برفقة شقيقته الصغرى "منة"، هنأها من خلالها بعيد ميلادها.

وعلق "محمود": " انتِ بقي بنتي الصغيرة قلبي من جوا يا روح قلبي أنا ياست الكل ياقمر القمرات، كل سنة وإنتِ طيبة يا قلبي ودايما معايا يا أطيب حد في العالم بجد إنتِ مفيش منك اتنين والله الغظيم، بحبك أختي الصغيرة القمر اللي بموت فيها ويارب اشوفك أحسن عروسة ياحبيبتي وافضل معاكي دايمًا".

Advertisements

بينما علق سعد الصغير على الصورة قائلًا: "ربنا يحميكوا يارب ويخليكوا ليا، وكل سنة وانتي طيبة يا منوش يا حبيبة بابا، وربنا يحميك يا حودة يا ضهري وتفضل طيب عليهم دايمًا".

على جانب آخر، شارك الفنان سعد الصغير في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.