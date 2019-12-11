أول رد من هنا الزاهد على تصريحات رغدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على تصريحات الفنانة رغدة التي تحدثت خلالها عنها في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال خاصية الاستوري، بحسابها الشخصي بـ"انستجرام".

وكتبت "الزاهد"، تعليقًا على تصريحات رغدة: " ده شرف كبير ليا، بموت فيها".

وكانت رغدة قد صرحت أن هنا الزاهد هي أكثر فنانة تشبهها في الجيل الحالى، وإنها ترى نفسها فيها، مضيفة: " لذيذة وبحبها".

على جانب آخر شاركت هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات " الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019، كآخر أعمالها، بينما شاركت النجمة رغدة، في مسلسل "الضاهر"، الذي يعرض حاليًا، على قناة الحياة، بطولة محمد فؤاد.