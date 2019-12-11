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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
ردت الفنانة هنا الزاهد، على تصريحات الفنانة رغدة التي تحدثت خلالها عنها في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال خاصية الاستوري، بحسابها الشخصي بـ"انستجرام".
وكتبت "الزاهد"، تعليقًا على تصريحات رغدة: " ده شرف كبير ليا، بموت فيها".
وكانت رغدة قد صرحت أن هنا الزاهد هي أكثر فنانة تشبهها في الجيل الحالى، وإنها ترى نفسها فيها، مضيفة: " لذيذة وبحبها".
على جانب آخر شاركت هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات " الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019، كآخر أعمالها، بينما شاركت النجمة رغدة، في مسلسل "الضاهر"، الذي يعرض حاليًا، على قناة الحياة، بطولة محمد فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من هنا الزاهد على تصريحات رغدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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