نجوم الفن ينعون المخرج محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم، المخرج المسرحي محسن حلمي، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ونشر الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة للمخرج الراحل، وعلق: "المخرج المسرحي الكبير الأستاذ محسن حلمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا أستاذ".

بينما علقت الفنانة نهى العمروسي، عبر حسابها بموقع فيسبوك: "المخرج المبدع الخلوق طيب القلب محسن حلمي، توفي الصبح بعد ما صارع المرض كتير".

وتابعت: "محسن جوز زميلتي وحبيبتي الفنانة سلوي محمد علي، والجنازة هتكون بعد صلاة الضهر من جامع السيدة نفيسة، قلبي عندك يا سلوى وربنا يصبرك إنتِ وبناتك".

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وكتبت الفنانة منال سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله المخرج المسرحي محسن حلمي، زوج الفنانة سلوى محمد علي، الصلاة عليه من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر".

وعلق الفنان منير مكرم، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: الدوام لله، محسن حلمي في ذمة الله، الصلاة في السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".

وكتب المخرج الكبير عصام السيد، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "اللهم اغفر له وارحمه بواسع رحمتك، مع السلامة يا محسن".

فيما علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ومبدع آخر – مسرحي هذه المرة- يرحل عنا، المخرج الفنان الدمث المثقف محسن حلمي، تغمده الله برحمته".

وأضاف: "خالص المواساة لزوجته الزميلة سلوى محمد علي ولأسرته، عسى أن يكون في راحته من معاناة المرض بعض ما يخفف من معاناة الفراق".