بالصور.. نجوم الفن في جنازة المخرج محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على المشاركة في تشييع جثمان المخرج المسرحي محسن حلمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحضر الجنازة الفنان محمود حميدة، الفنان سعيد الصالح، الفنان منير مكرم، المخرج يسري نصر الله، المخرج محمد العدل، الفنان سيد رجب، الفنانة ريهام عبدالغفور، المخرج عادل أديب.

وشُيع الجثمان عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة.

المخرج محسن حلمي، هو زوج الفنانة سلوى محمد علي، ونقل للمستشفى الشهر الماضي، ورحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية، وكان آخر أعماله المسرحية "ليلة من ألف ليلة".