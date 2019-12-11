شاهد.. محمد محسن ينعي المخرج الراحل محسن حلمي

نعى المطرب محمد محسن، المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك".
نشر محسن مجموعة صور جمعته بالمخرج الراحل والفنان يحيي الفخراني، و بطفي لبيب، وعلق قائلًا: "وداعاً المخرج الكبير والأستاذ والمعلم.. محسن حلمي.. هتوحشنا".
يذكر أن المخرج المسرحى الراحل محسن حلمى قدم عددا ضخما من الأعمال المسرحية الشهيرة منها فيما يبدو سرقوا عبده، عريس لبنت السلطان، حلو وكداب، وأولاد ثريا وغيرها.
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