صحصح لما ينجح.. يعود من جديد على مسرح العرائس غدًا

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح أن العرض المسرحي " صحصح لما ينجح"، من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ابتداء من غدًاالخميس الموافق ١٢ ديسمبر، في تمام السادسة والنصف مساء، علي أن يستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.
يذكر أن عرض " صحصح لما ينجح" يعد من تراثمسرح القاهرة للعرائس، حيث تم إنتاجه أول مرة عام ١٩٦٣، و يتم إعادة العرض بنفس الألحان و الأشعار مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة ، العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور .
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