نبيل الحلفاوي ينعي محسن حلمي"مبدع أخر يرحل عنا"

نعى النجم الكبير نبيل الحلفاوي، المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، الذي وافته المنية صباح اليوم الاربعاء، وذلك عبر حسابه الرسمي موقع التدوينات الشهير "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" في تدوينة قائلا:" مبدع آخر مسرحي هذه المرة يرحل عنا، المخرج الفنان الدمث

المثقف محسن حلمي، تغمده الله برحمته، وخالص المواساة لزوجته الزميلة سلوى محمد علي ولأسرته، عسى أن يكون في راحته من معاناة المرض بعض ما يخفف من معاناة الفراق".

ويشار أن الراحل محسن حلمي تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ ممارسة المسرح كهاو في عام ١٩٧١، بدأت مسيرته الاحترافية منذ عام 1981، و قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المسرحية الهامة منها "الكابوس" و "العار" و" الشئ" لـ لنين الرملي، و"الساحرة".