نعى الفنان شريف أدريس، المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
نشر أدريس صورة للمخرج الراحل
جدير بالذكر أن الراحل محسن
حلمي تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ ممارسة المسرح كهاو في عام ١٩٧١، بدأت مسيرته الاحترافية منذ عام ١٩٨١، و قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المسرحية الهامة منها "الكابوس" و "العار" و " الشئ " لـ لنين الرملي، و "الساحرة
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إدريس ناعيًا الراحل محسن حلمي: مع السلامة يا أستاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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