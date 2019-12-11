شريف إدريس ناعيًا الراحل محسن حلمي: مع السلامة يا أستاذ

نعى الفنان شريف أدريس، المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

نشر أدريس صورة للمخرج الراحل

وعلق قائلًا: "المخرج المسرحي الكبير الاستاذ محسن حلمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. مع السلامه يا أستاذ".جدير بالذكر أن الراحل محسنحلمي تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ ممارسة المسرح كهاو في عام ١٩٧١، بدأت مسيرته الاحترافية منذ عام ١٩٨١، و قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المسرحية الهامة منها "الكابوس" و "العار" و " الشئ " لـ لنين الرملي، و "الساحرة