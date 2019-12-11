بالصور.. أحلام لنجلها فاهد: قطعة من روحي وقلبي

شاركت المطربة أحلام جمهورها بصور جمعتها بنجلها فاهد، خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية بعمان، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



علقت أحلام علي الصور عبر حسابها قائلة: "ماشاء الله لا قوه الا بالله.. ٥/١٢/٢٠١٩ كانت ليله تاريخيه في عمان الحب في السلطنه شكراً لكم".



ووجهت لنجلها رسالة قالت فيها: "احلى ايامي وانت جنبي وبقربي ولدي وقطعه من روحي وقلبي فاهد ولدي ربي يحميك ويسخر لك الارض ومن عليها ويجعل لك شان ويجعل منك شان امنتكم ادعوا له".



جدير بالذكر أن أحلام أحيت أخر حفلاتها الغنائية بسلطنة عمان، يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر، قدمت خلالها باقة من اشهر أغانيها وسط حضور جماهيري كبير.

قوه الا بالله.. ٥/١٢/٢٠١٩ كانت ليله تاريخيه في عمان الحب في السلطنه شكراً لكم".ووجهت لنجلها رسالة قالت فيها: "احلى ايامي وانت جنبي وبقربي ولدي وقطعه من روحي وقلبي فاهد ولدي ربي يحميك ويسخر لك الارض ومن عليها ويجعل لك شان ويجعل منك شان امنتكم ادعوا له".جدير بالذكر أن أحلام أحيت أخر حفلاتها الغنائية بسلطنة عمان، يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر، قدمت خلالها باقة من اشهر أغانيها وسط حضور جماهيري كبير.

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