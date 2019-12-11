ميس حمدان تثير الجدل في السعودية بفيديو رقص شرقي

أشعلت الفنانة ميس حمدان مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو تقوم فيه بالرقص، علي نغمات أغنية "كله إلا حبيبي"، للهضبة عمرو دياب، مما جعلها تتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية،

ظهرت ميس في الفيديو الذي

نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تشارك ابنة شقيقتها مي سليم وبعض الأطفال وصلة من الرقص الشرقي، في محاولة منها لتعليمهم بعض الحركات علي إيقاع الموسيقي.

وعلقت ميس علي المقطع قائلة: "لي لي بنت مي و اصحابها خواجات حبتين فطلبو مني اوريهم كم حركه عربي وزي منتو شايفين يجننوا.. مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك.. ربنا يحميلكو ولادكم كلكم".