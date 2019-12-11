البيت الفني للمسرح ينعى المخرج الراحل محسن حلمي

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير محسن حلمي، والذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالإبداع و الأعمال المسرحية الخالدة، والتي ستبقى في ذاكرة المصريين لما تركته من أثر في العقول و الوجدان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج الكبير محسن حلمي على المسرح القومي، كان عرض " ليلة من ألف ليلة" و الذي حقق نجاحا منقطع النظير استمر لسنوات. قليل، بعد حياة حافلة بالإبداع و الأعمال المسرحية الخالدة، والتي ستبقى في ذاكرة المصريين لما تركته من أثر في العقول و الوجدان.جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج الكبير محسن حلمي على المسرح القومي، كان عرض " ليلة من ألف ليلة" و الذي حقق نجاحا منقطع النظير استمر لسنوات.

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