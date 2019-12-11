تعرف على تفاصيل "بصاتك" لـ كارمن سليمان

تستعد المطربة الشابة كارمن سليمان لتصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بصاتك" وذلك خلال الفترة المقبلة. الفترة المقبلة. الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي وألحان مصطفي جاد وتوزيع موسيقي ماز واخراج أمير رواني. جاد وتوزيع موسيقي ماز واخراج أمير رواني. Advertisements يشار أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية سطور حكايتي من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع موسيقي لخالد عز.

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