رسائل العشاق وحريم النار.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأربعاء ١١ ديسمبر الجاري، منها "رسائل العشاق"، على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين "٣٠، ٥٠" جنيهًا.



العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدِّم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.



"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.



كما يُعرض "حريم النار" على مسرح الطليعة بالعتبة في

الساعة التاسعة مساءً، وتباع التذاكر بسعر 30 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.



"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

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أما بالإسكندرية فيعرض "ميمي ومامي" على مسرح بيرم التونسي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويناقش العرض عدة موضوعات وقيم إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، وصفة العند المتواجدة في الأطفال، وتحقيق المعادلة ما بين

الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضًا من أجل أطفال أسوياء، وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي ومامي (سندباد) من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي ١٥،٢٥،٥٠ جنيهًا.

ويُعرض "ولاد البلد"، بطوي في تنده، علي مسرح مدرسة مبارك للتعليم الاساسي في تمام الساعة الخامسة مساءً، والعرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

عرض "ولاد البلد" بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.



