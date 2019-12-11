تراند اليوم : دوللي شاهين تستعد لإحياء حفل رأس السنة بالإسكندرية

تستعد المطربة دوللى شاهين، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، وتجري الآن حاليًا بروفات حفلها.

كان آخر ألبومات دوللى شاهين العام الماضي، بعنوان “سندريلا” وتضمن 10 أغنيات هى “سندريلا”، “دوللى”، “بنت شرقية”، “حلوة عربية”، “حبيبي غير”، “سنة سعيدة”، “نظراته”، “لو ع الفراق”، “حالة خاصة”، “بابا”، كما طرحت أيضًا أغنية “يا حبيبتي يا أمي” بمناسبة عيد الأم.

من ناحية أخرى تعاقدت المطربة دوللي على بطولة فيلم سينمائي جديد من المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

والفيلم من إنتاج أيمن زكى وتأليف السيناريست أسامة فهمي ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.

وتجري دوللي جلسات عمل مكثفة مع كل من مخرج العمل ومنتجه لتحديد الملامح المبدئية للفيلم حيث تم ترشيح جميع ابطاله وهم إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020 وتعود به دوللي إلى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.