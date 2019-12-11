شاهد.. حليمة بولند تحتفل بعيد ميلادها مع ابنتيها

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - تناقلت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديو جديداً للإعلامية الكويتية حليمة بولند.
وبدت حليمة بولند، في الفيديو، وهي تحتفل بيوم ميلادها برفقة ابنتيها على أنغام موسيقى الكمان وأمام قالب حلوى زيّن بمجسم لهن وبأسمائهن.
كما تناولت بعض التعليقات شكل الإعلامية حيث اعتبر بعضهم أنها تعرضت للتشوه بسبب عمليات التجميل وركز آخرون على ملابسها القصيرة لافتين إلى أن ابنتيها أكثر احتشاماً منها.
ويشار إلى أن حليمة نشرت صورة التقطت لها مع ابنتيها على حسابها على “إنستغرام” وأرفقتها بالتعليقين: “إنه يوم ميلادي” و”الله يحفظكم يا رب”.
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