شاهد.. محمود حميدة يحتفل بعيد ميلاده الـ 66

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - احتفل الفنان المصري محمود حميدة بعيد ميلاده الـ66 في حفل مشترك مع الفنانة بسمة التي أتمت عامها الـ43 .

وقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة فيديوهات عبر حسابها على “انستجرام” للحفل الذي أقامه النجوم لكل من الفنانة بسمة والفنان محمود حميدة بمناسبة عيد ميلادهما حيث أن الفنان محمود حميدة من مواليد 7 ديسمبر، والفنانة بسمة من مواليد نفس اليوم لذلك أقام أصدقاؤهما حفلا واحدا لهما.

وقد ظهر في الفيديو محمود حميدة وبسمة وهما يطفئان الشموع ويتلقيان التهاني من الحاضرين.