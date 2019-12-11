شاهد.. اليسا في السرير مع “ميني ماوس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:56 مساءً - اختارت الفنانة اللبنانية اليسا ان تصبح على متابعيها بطريقة مختلفة اليوم حيث خطفت الانظار بلقطة عفوية اجتاحت بها موقع انستغرام.

فقد نشرت اليسا، منذ قليل، صورة ظهرت فيها في سريرها بينما كانت تغط في نوم عميق وتحتضن لعبة “ميني ماوس”.