حفل عيد ميلاد مشترك لمحمود حميدة وبسمة بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمود حميدة والفنانة بسمة بعيد ميلادهما، الذي وافق نفس اليوم، في حفل كبير حضره عدد من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة بشرى، السيناريست تامر حبيب، والإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة لعدد من الأصدقاء من خارج الوسط الفني.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة لحميدة وبسمة، بقولها: “كل سنة ومحمود وبسمة طيبين.. النهاردة عيد ميلاد بسمة ومحمود حميدة”.

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ومحمود حميدة من مواليد 7 ديسمبر عام 1953، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 66 عاما، أما الفنانة بسمة فهي من مواليد 7 ديسمبر عام 1976، أي أنها تبلغ من العمر 43 عاما.

يذكر أن بسمة عرض لها مؤخرا فيلم “بعلم الوصول”، في مهرجان تورنتو الدولي بكندا، ي والفيلم يحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من عمرها، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

“بعلم الوصول”، من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك لـمحمد حفظي وWhite Feather لـهشام صقر.

وكان آخر عمل لمحمود حميدة فيلم “ورد مسموم”، ويتناول العمل قصة حياة فتاة تعمل بالمدابغ والصعوبات والمشاكل التي تواجهها في العمل وفي حياتها بصفة عامة، وشارك في بطولته مجموعة من شباب الفنانين.