حصان شعبان عبدالرحيم يموت حزنا عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مساعد الفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم، وحيد شعبولا، أن الحصان الخاص بالفنان الراحل مات حزناً عليه.

وكشف التفاصيل، قائلا إنهم فوجئوا أن حصان شعبان عبدالرحيم رفض الطعام والشراب بشكل نهائي بعد وفاة الفنان، ولم يستطع أحد السيطرة عليه.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنهم استدعوا الطبيب البيطري للحصان، لكنه لم يعرف سبب مرضه، حتى توفى حزناً على صاحبه.

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وكان الفنان المصري شعبان عبدالرحيم، قد رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء 3 ديسمبر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

و شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي مصري، ولد 15 مارس 1957 بحي الشرابية في القاهرة باسم “قاسم” ولكن اختار اسم “شعبان” بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه “أنا بكره إسرائيل”، التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا.