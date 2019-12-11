أقوى صدمة في حياة عمرو زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم المصري عمرو زكي، لاعب فريق الزمالك السابق، غضبه الشديد من الشائعة التي انتشرت مؤخرا حول وفاته، قائلاً: “لم أتعرض لصدمه في حياتي مثل اليوم”.

عمرو زكي قال في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت” مع برنامج “صباحك بيضحك”، إنه خرج من المستشفى منذ أسبوعين بعد الحادث الذي تعرض له منذ شهور، موضحا أنه حاليا في فترة النقاهة والتعافي.

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لاعب منتخب مصر السابق أضاف، أنه يستعد للعودة خلال الفترة المقبلة للتدريب أو العمل في الإعلام الرياضي، مشيرًا إلى أنه يستهدف أولا خوض فترات معايشة في أوروبا، بعد تلقيه دعوات من زميله السابق أنطونيو فالنسيا، ونادي أياكس الهولندي، وعدد من الأندية الأوروبية الأخرى.

مهاجم ويجان الإنجليزي السابق تابع، أسعى لتدريب فريق للناشئين في أوروبا، أو التدريب بالخليج، فيما يظل التدريب في مصر الخيار الأخير بالنسبة لي، تلقيت عدة عروض تدريبية، يجب أن أعد نفسي جيدًا أولا، “مش أي لاعب كرة يقدر يشتغل في التدريب أو يظهر في الإعلام”.

يشار إلى أن عمرو زكي كان قد تعرض لحادث مروع بسيارته الخاصة على طريق الساحل الشمالي وتهشمت سيارته بالكامل.