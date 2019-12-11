- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق المطرب المصري مصطفى حجاج أحدث أغانيه والتى تحمل اسم “يا مصطفى يا مصطفى” على يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.
أغنية “يا مصطفى يا مصطفى” هي سابع أغنية من ألبوم “هتزهزه”، وهي السياسة الجديدة التى يتبعها منتجه هاني محروس فى طرح ألبوم مصطفى حجاج “هتزهزه” عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع.
وأكد هاني محروس في تصريحات صحفية، أن هذه السياسة الجديدة هي الطريقة الأفضل لنشر أغاني الألبوم بشكل عادل دون أن تُظلم أغاني عن غيرها فى نفس الألبوم.
والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولي وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيي وبلال سرور، احمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد ابراهيم، توما، وسام عبدالمنعم واسامة عبدالهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج يطلق «يا مصطفى يا مصطفى».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.