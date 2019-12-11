ذا روك يقبل زوجته على السجادة الحمراء قبل عرض«Jumanji: The Next Level».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تزوج دواين جونسون الشهير بـ ” The Rock ” من لورين هاشيان، وذلك بعد قصة حب استمرت 12 عاما، وأصبح تواجدها على السجادة الحمراء بأي احتفالية أو عرض أكثر ما يلفت الأنظار و يجعل عدسات المصورين تتركز بنسبة كبيرة على الثنائي العالمي.

و قد داعب جونسون زوجته قبل عرض الفيلم ليقبلها أمام عدسات المصورين في هوليوود، حيث ظهرت لورين هاشيان مرتديه ملابس باللون الأحمر الآمع من تصميم دار أزياء ” Retrofete ” ووصل سعره الي 447 جنية استرليني.

وعلى جانب أخر، فاجأ النجم والممثل داوين جونسون الشهير بـ”ذا روك” وزميله داني ديفيتو، عروسين أثناء احتفالهما بحفل زفافهما في المكسيك، خلال تواجدهما للترويج لفيلمهم الجديد ” Jumanji”.

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وحظي النجم العالمي البالغ من العمر 47 عاما، بترحيب كبير من العروسين وحضور حفل الزفاف، حيث ظهر الجميع فى حالة انبهار بحضوهما، والذى وثقه النجم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاء حضور الحفل بالصدفة عندما سمعا صوت بالقرب من مكان إقامتهما، وقرر الذهاب ودعوة أنفسهما، كما قاموا بالغناء للعروسين وقدم وصية لهما والتى تعرف بوصية الإكليل للزوجين.

ومن جانبه علق ذا روك على مقطع الفيديو قائلا : لقد كنا نستمتع بـ تيكيلا وبغروب الشمس الهادئ في المكسيك بعد أسبوع طويل من العمل في الترويج لـ” Jumanji “عندما خطرت هذه الفكرة علينا.