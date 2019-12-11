القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة سلوى محمد علي، الأربعاء، وفاة زوجها المخرج المسرحي محسن حلمي بعد صراع طويل مع المرض.
وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان محسن حلمي، بعد ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، أبرزهم الفنان المصري محمود حميدة، والفنان سيد رجب.
يذكر أن المخرج الراحل قدم عددا من العروض المسرحية الرائعة منها "عريس لبنت السلطان، ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخراني، "فيما يبدو سرقوا عبده، حلو وكداب، أولاد ثريا"، وقد تم تكريمه في الدورة الأخيرة للمهرجان القومي للمسرح.
وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، "إن فن المسرح المصري والعربي فقد أحد فرسانه وأن أعماله ستبقى علامات في تاريخ "أبو الفنون"، مضيفة أن الراحل كان له أسلوب متميز وفريد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج المسرحي المصري محسن حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.