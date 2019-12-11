وفاة المخرج المسرحي المصري محسن حلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة سلوى محمد علي، الأربعاء، وفاة زوجها المخرج المسرحي محسن حلمي بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان محسن حلمي، بعد ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، أبرزهم الفنان المصري محمود حميدة، والفنان سيد رجب.

يذكر أن المخرج الراحل قدم عددا من العروض المسرحية الرائعة منها "عريس لبنت السلطان، ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخراني، "فيما يبدو سرقوا عبده، حلو وكداب، أولاد ثريا"، وقد تم تكريمه في الدورة الأخيرة للمهرجان القومي للمسرح.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، "إن فن المسرح المصري والعربي فقد أحد فرسانه وأن أعماله ستبقى علامات في تاريخ "أبو الفنون"، مضيفة أن الراحل كان له أسلوب متميز وفريد.