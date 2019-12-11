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بيل كوسبي يخسر استئنافا في قضية الاعتداء الجنسي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

وكالة الأنباء الفرنسية AFP

الأربعاء 2019/12/11 03:20 م بتوقيت أبوظبي

بيل كوسبي - أرشيفية

رفضت محكمة الدرجة الثانية في بنسلفانيا الأمريكية، الثلاثاء، استئنافا تقدم به الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي الذي يمضي عقوبة بالسجن لـ3 سنوات ونصف السنة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة من 15 عاما.

وقال محامي المقاطعة، كيفين ستيل، في بيان: "نحن مسرورون جدا بقرار المحكمة اليوم الذي يؤكد الإدانة الصادرة عن هيئة المحلفين وكذلك الحكم"، وأضاف: "مع هذا القرار، تم التأكيد أنه لا يوجد أحد فوق القانون".

وكان بيل كوسبي (81 عاما)، وهو من أبرز وجوه الشاشة ولطالما جسّد صورة الأب المثالي في أدواره، أدين في 2018 من جانب قاضٍ في بنسلفانيا بتهمة تخدير أندريا كونستاند (46 عاما) حاليا والاعتداء عليها جنسيا.

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وبقي كوسبي حتى سنوات قليلة يعتبر من الرموز الأخلاقية في بلده، خصوصا بعد المسلسل الشهير "ذي كوسبي شو"، كما أنه كان من أبرز النشطاء في سبيل الحقوق المدنية للسود.

لكن الاتهامات بالاعتداء الجنسي التي وجّهتها إليه نحو 60 امرأة أودت بسمعته، وقد سقطت كل تلك الاتهامات بمرور الزمن ما عدا قضية كونستاند.

وثبتت المحكمة، الثلاثاء، الحكم الأولي، وأمام كوسبي الآن الاستئناف أمام المحكمة العليا للولاية.

ولم يوضح محامي كوسبي ما إذا كان سيقدم طلبا آخر لاستئناف الحكم.

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