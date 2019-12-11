لجين عمران والزواج التقليدي.. جدل بين السعوديين وماذا قصدت بـ"اسألني"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعادت الإعلامية لجين عمران قضية مُثيرة للجدل إلى الواجهة مجددًا وتحديدًا فيما يتعلق بالزواج التقليدي في المملكة العربية السعودية، التي لا زالت العديد من العائلات فيها تتبع هذا العُرف التقليدي، رغم الانفتاح الحاصل، وطرق الزواج الكثيرة التي انتشرت.

أبدت لجين عمران رأيها ورفضت فكرة الزواج التقليدي من دون رؤية أحدهما الآخر والتعرف على طبيعة شخصيته، كما تناولت هذا الموضوع إعلاميًا في البرنامج الذي تقدمه، وتطرقت للحديث عن وجود رفض للزواج القائم على قصص الحب، حيث يخاف الشباب من الاعتراف بحبهم أو السعي للزواج بعد قصة حب ويفضلون الزواج التقليدي الذي يتم في أغلب الأحيان من دون التأكد من مدى التفاهم بين الطرفين.

كما كتبت لجين عبر تويتر: "ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من اختياره و لا عمره شافها و لا حتى كلمها ليلة الزواج يقابلها لأول مره و يتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة طبعا هو و حظه.. و نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!!!!! #مسايا_لجين".

وأضافت في تغريدة أخرى: "زوجوه عشان يعقل أو يتغير أو يتحسن على حساب بنت الناس المسكينة كثيرة. اسألني وللأسف الزوجة هي إلي تدفع الثمن و فوق كل هذا يجي المجتمع بعد الطلاق يلومونها ويطلع منها الأخ مثل الشعرة من العجينة".

وتابعت: " الخوف من الناس وش يقولوا عنا كيف تزوجت من غير جماعتها كيف تزوج من غير جماعته من يتحمل مسؤولية الزواج الفاشل كل هذا وأكثر يقيد حرية اختيار الزوج والزوجة بصراحة مالذي يحكمنا الدين أو العرف؟".

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لحظات قليلة على تغريدة لجين كانت كفيلة لاشعال الجدل بين المغردين السعوديين، بين مؤيد ومعارض، في الوقت الذي تساءل فيه بعض المتابعين عما إذا كانت تقصد بكلمة "اسألني" الحديث عن تجربتها الخاصة في الزواج والتي انتهت بالانفصال.

وكتبت مغرّدة سعودية:" ليش نربط نجاح الزواج ونجاح العلاقه بكونه زواج عن حب؟ اعرف حالات زواج عن حب وزواج تقليدي، تقريبًا نسبة فشلهم متقاربة، الزواج توفيق من الله، حتى لو ماشافوا بعض إلا ليلة الدخلة".

وكتبت مغرّدة ثانية:" الزواج التقليدي سبب استمراره الاكثر شيوعًا هو الرضا بالنصيب وليست السعادة،، الطلاق مو فشل الطلاق ابتداء صفحة حياة جديدة، اللي يتزوج عن حب معاييره اعلى من التقليدي فلما يخفت الحب ويشعر بالتعاسة ينفصل ويبحث عن سعادته،، بعكس التقليدي تمر عليه السنين تعيس وراضي ويردد الله يعوضني الجنة".

وكتبت سعودية ثالثة:" للأسف نسبة كبيرة من العوائل السعودبة هي من تختار زوجات وأزواج أبنائهم وبناتهم دون إعطاء فرصة كافية وحرية كاملة لقرار الشخص نفسه".

وتبقى هذه القضية مثار بلبلة لن تنتهي نتيجة اختلاف الآراء حولها، غير أن الزواج التقليدي لم يعد كما في السنوات السابقة؛ فمتغيرات الحياة ألقت بظلالها على كثير من العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات.