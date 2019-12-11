نجوم أماتوهم في 2019.. وهم أحياء! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

اتخذ مروجو الشائعات هذا العام من أخبار وفاة المشاهير مادة خصبة لإثارة الجدل عبر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانتشرت العديد من الشائعات الخاصة بوفاة بعض الفنانين بسبب تدهور حالتهم الصحية.

في "فوشيا" رصدنا لكم بعض الفنانين الذين لاحقتهم شائعة الوفاة في عام 2019.

في بداية العام انتشرت شائعة وفاة الفنان السّوري أسعد فضة، حتى خرج بنفسه لكي ينفيها، وكان موجودًا آنذاك في مصر للمشاركة في مهرجان المسرح العربي.

وقال بتصريحات صحفية: "مطلقي شائعة وفاتي جبناء"، وصرح أن الخبر تسبّب في حزن كبير لعائلته.

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وكان للفنان السّوري حسام تحسين بيك نصيب أيضًا هذا العام بإطلاق شائعة وفاة عليه، وتناقل الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دون التأكد من صحته؛ ما دفع ذلك مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين إلى أن تنفي هذه الشائعة، وأعرب الفنان السّوري عن استيائه ممن يروجون للغة الموت بهدف جمع أكبر عدد من الإعجابات عبر صفحات كاذبة.

أما الفنان المصري عادل إمام، تعرض لإطلاق شائعة وفاته عدة مرات هذا العام، ليخرج ابنه المخرج رامي إمام للرد على تلك الشائعات، ونشر فيديو يظهر فيه والده خلال تصوير مسلسل "فالانتينو" المقرر عرضه العام المقبل.

ويخشى الفنان المصري حسن حسني بعد إطلاق شائعة وفاته أكثر من مرة؛ إذ قال "أخشى ألا يسأل عني أحد بعد موتي.. لأن الموضوع أصبح محروقًا ولن يكون هناك جديد فيه.. أخشى بشدة عندما يأتي يومي ألا أصعب على الناس".

أما تركي آل الشيخ نفى شائعة وفاته بطريقة مختلفة؛ إذ رد بطريقة ساخرة بمقطع فيديو: "نتقبل التعازي بعد موسم الرياض".

والفنان السّوري ياسر العظمة لجأ للرد على شائعة موته بحادث سير في العاصمة دمشق بطريقة طريفة لا تخلو من أسلوبه الساخر الذي تميز به في أعماله الكوميدية.

ونشر العظمة عبر صفحته على موقع "'فيسبوك" رسالة صوتية وجهها لمروجي شائعة وفاته، قال فيها: "قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلًا سافرت!، أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت"، وختم قائلاً: 'كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت".