رغدة لمنتقدي صورها الأخيرة: أنا خارج الزمن.. ولن ألجأ للتجميل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علقت الفنانة السورية رغدة، على الجدل المثار بشأن صورتها المتداولة مؤخرًا، والتي ظهرت فيها بملامح صدمت جمهورها؛ إذ سيطرت عليها علامات كبر السن.

وقالت رغدة في لقاء خاص مع "فوشيا": "لست قلقة من الزمن نهائيًا، الأيام لا تعني لي شيئًا، أنا من أصنع الأيام وأعتبر نفسي صديقة الزمن".

وأضافت: "كل مرحلة من العمر لها متطلباتها، وكل زمن له نجومه وشبابه، ولن ألجأ لعمليات التجميل، ولكن لا تشوهني ولا تقم بتصويري بهاتف في الظلام ومن زاوية محددة وتقوم بتثبيت الصورة ثم تبدأ في تسليط الأضواء علي؟!".

وتابعت: "لا يصح أن يحدث ذلك، وأن يتداول المرضى النفسيون في السوشال ميديا تلك الصور ويبدأون في السخرية والتعليق بطريقة سخيفة، هذا عيب، يجب أن تحترمونا مثلما نحترمكم".

وأردفت: "جمال المرأة سلاح ذو حدين، وعقل المرأة أيضًا، لقد تعرضت للعديد من العقبات في مشواري بسبب جمالي، عملت لمدة 8 سنوات في أدوار الفتاة الجميلة الأرستقراطية، حتى عرض علي فيلم الحدود الذي ساهم في وصولي لطبقة عريضة من المجتمع العربي".

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وعن الفنانة المصرية شيريهان قالت رغدة: "أهنئها مجددًا بعيد ميلادها، هي إنسانة جميلة وطيبة، توجد لدينا شيريهان واحدة فقط ولن تتكرر".

وعن دورها في مسلسل "الضاهر"، علقت الفنانة السورية: "أحببت شخصية أزهار للغاية؛ لأنها تمثل فئة كبيرة من المجتمع، فهي صديقتك وجارتك ووالدتك، لقد أضافت لمشواري الفني الكثير".

وفي نهاية حديثها مع "فوشيا"، وجهت رغدة رسالة إلى جمهورها قائلة: "أعذروني إذا غبت عنكم لفترة من الوقت، فهذا ناتج عن ضيق المجال والتغيير الكبير الذي حدث عما كان في الماضي، فالأجواء اختلفت تمامًا والوسط أصبح غريبًا والتعاملات فيه غريبة، فأحيانًا أفضل المكوث في المنزل لاحترام نفسي".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لرغدة كان نشرها الفنان والمنتج تامر عبد المنعم عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستغرام"، من حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، ظهرت فيها بشكل يوضح تسلل الشيخوخة إلى ملامحها.

وما زاد من إبراز تقدم رغدة في العمر، هو أنها غيرت لون شعرها إلى الأشقر الفاتح الذي كان مائلاً إلى اللون الأبيض؛ ما عزز من جعل الشيخوخة واضحة عليها.