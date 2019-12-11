علاقة إليسا بوالدها زكريا.. لماذا لم تغنّي من أشعاره؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يقال إنّ "البنت سر أبيها"، وهذا ما تبرهنه وتثبته الفنانة اللبنانية إليسا في معظم لقاءاتها الصحفية والتلفزيونية، وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن المعروف تعلُّق إليسا بوالدها الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري، وقد التحقت بكلية العلوم السياسية بناء على رغبته، إذْ توفي والدها زكريا خوري في بداية مشوارها الفني عام 2004، وهي تفتقده كثيرًا، وهذا ما تعبّر عنه في كل عيد أب وفي ذكرى ميلاده ووفاته.

وكان واضحًا تأثر إليسا عند عرض قصيده لوالدها الشاعر زكريا خوري بصوته في برنامج "آخر من يعلم"، حيث بكت وقالت: "هاي أول مرة بسمع صوت بيي من وقت ما مات، ما بحب اسمعه، ضيعانه يموت".

وفي حوار لها مع إحدى المجلات، صرّحت إليسا أن والدها يزورها في المنام، وأكدت: "أشتاق إليه، وسأظل أشتاق إليه ما حييت".

ومن شدّة تعلقها به طرحت عام 2017 أغنية لإحياء ذكرى والدها "زكريا"، وطلبت من متابعيها الدعاء له، وتقول الأغنية: "زكريا بهدي لعيونك فرحتي ودمعاتي في عنيا.. زكريا لو أغني ليك ميكفنيش مية ألف أغنية.. زكريا والله واحشني وبدوب والعشق فيك غية...زكريا على طول في سيرتك.. ياللي صورتك باينة أهي عليا".

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وبعد إصابتها بمرض السرطان وتعافيها منه عام 2018، صدمت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها أنّ والدها أيضًا أصيب بسرطان المعدة، وأعطت مثالًا على قدرة تأثير الروح المعنوية، أنّ والدها على الرغم من كونه رجلًا متعلمًا لم يخبره الأطباء عن مرضه.

وكشفت إليسا خلال مشاركتها بمنتدى دبي الصحي، أن الأطباء قالوا إن والدها لن يعيش أكثر من ستة أشهر، ولكن بسبب حفاظهم على رفع روحه المعنوية عاش أكثر من سبع سنوات.

دائمًا تستذكر الفنانة اللبنانية إليسا والدها "زكريا" وفي هذا العام توجّهت إلى والدها الرّاحل بكلمات من القلب، وغرّدت عبر حسابها معبّرة عن مدى شوقها له.

وقالت: "بهدي لعيونك فرحتي ودمعاتي في عينيا... بحبك وبشتقلك وبصليلك وبشوفك بعيون كل اللي بيحبوني متل ما كنت تشوفني، بيي... ينعاد عليي بحمايتك"، وأرفقت مع التغريدة رابط أغنيتها المُهداة لوالدها.