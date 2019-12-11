الجمهور يطالب تركي آل الشيخ بتحقيق أمنية أصالة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بتحقيق أمنية الفنانة أصالة ودعوتها لحضور حفل الفنان السوداني محمد الأمين.

وجاء ذلك بعد أن أعلن تركي آل الشيخ عن إقامة حفلة خاصة للجالية السودانية في المملكة العربية السعودية، من خلال منشور له على حسابه في تويتر، قال فيه: "لإخواننا وأهلنا المقيمين في السودان... حياكم الله في البوليفارد... في ليلة سودانية خالصة"، ويشارك الفنان السوداني الكبير محمد الأمين في الحفلة إضافة إلى الفنانة السودانية نانسي عجاج وحسين الصادق.

كما نشر تركي آل الشيخ تغريدةً أخرى أرفق فيها مقطع فيديو للفنان السوداني محمد الأمين، يظهر فيه وهو يعبّر عن استيائه من الجمهور ويطلب منه التوقّف عن الغناء معه، إذ علق عليها آل الشيخ قائلاً: "الرجاء اتباع تعليمات الفنان الكبير... دون أدنى مسؤولية".

وبالعودة إلى مطالبة الجمهور بدعوة أصالة للحفل وتحقيق أمنيتها لكونها سبق أن تحدّثت في إحدى حفلاتها عن إعجابها بفنّ الفنان محمد الأمين موضحةً أنه يغضب عندما يردّد الجمهور الأغاني معه.



والله وتحقق مناك يا @AssalaOfficial محمد الامين بالبوليفارد 😂 لا تنسون تعزمونها واذا بتحضر شوفوا لي معها تذكره طارفه 🤓 @RiyadhSeason @Turki_alalshikh pic.twitter.com/tavhQX5hOj — محمد البريدي (@mohd_alburaidi) December 10, 2019

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يُذكر أنَّ أصالة أحيت قبل أيام حفلاً ضمن فاعليات "موسم الرياض" المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد، إلى جانب الفنان صابر الرباعي، حيثُ استهلّ الرباعي الحفل، ومن ثم اعتلت أصالة المسرح، ففاجأت الجمهور عندما طلبت من صابر الانضمام إليها لغناء دويتو أغنية "ع اللي جرى" الذي سبق أن قدّماه سويًا عام 2001.

كما لا تزال أغنيات ألبومها الأخير الذي يحمل اسم "في قربك" يحقق نجاحاته، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، الذي يضم 10 أغان عبر يوتيوب، وكانت طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها وهنَّ "نكتة بايخة"، و "مبقاش سر"، و"حاجة متخصكش".

وعلى صعيدٍ آخر ما تزال أصالة نصري تتعرض للهجوم من قبل الإعلامية الكويتية فجر السعيد؛ إذ قامت الأخيرة بوصف جمهور أصالة بالشبيحة بعدما تعرّضت فجر لانتقاداتٍ بعد نهاية كأس خليجي 24.

أما على صعيد حياتها الشخصية فما تزال علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان تشهد الكثير من الشد والجذب، بالإضافة إلى الكثير من الشائعات التي تفيد بانفصالهما.