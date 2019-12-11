مهند الحمدي ينفعل بشأن قضية الاختلاط بالسعودية.. وهذا ما قاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتصدر موضوع الاختلاط في المملكة العربية السعودية حديث المغرّدين على تويتر، وتحديدًا بعدما أحدث أحد مشاهير مواقع التواصل في المملكة، منصور الرقيبة، ضجة واسعة بتعليقه عن الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل.

وقال الرقيبة، مخاطبًا الرجال: "إذا تداوم مع بنات 6 ساعات ولا تتحرك فيك غرائز فأحسن الله عزاءك في رجولتك"، معتبرًا أن الاختلاط "مثير للغرائز".

ووسط الحديث عن هذه القضية بين المغرّدين السعوديين، ظهر الفنان مهند الحمدي منفعلاً بشدة وهو يعلّق على موضوع الاختلاط عبر مقطع فيديو قال فيه: "إذا مشيت قدام أي واحدة وما حركت فيني غرايز.. بصير مو رجال؟ ياخي مو منطق.. يعني كل رجال العالم لازم غرائزهم تتحرك لما يشوفون بنات؟ الدنيا كده تصير فوضى".

وأضاف بطل مسلسل "جمان": "هادي حركت فيا غروزة من هنا.. وهادي حركت فيا غروزة من هنا.. ونمشي بالمول ويلا.. ادخل محل اشتري غرض واشوف واحدة جاية مقبلة.. يتحرك فيني غروزتين وغروزتين.. ويلا.. وعيش.. لا مو منطق.. الله سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل.. وإلا يسمونا حيوانات".

وانفعل مهند الحمدي بشدة بسبب الجدل المثار بعد انتشار مقاطع فيديو ترصد اختلاط الرجال والنساء في شوارع السعودية؛ إذ قال إن الله خلقنا بعقل؛ لأن العقل هو من يتحكم في شهوة الإنسان وتفكيره وكل شيء في حياته، مطالبًا بتعدي الفكرة الرافضة لاختلاط الجنسين.

وشدد الفنان السعودي على ضرورة الرقابة الذاتية للرجل والمرأة وليس من جهة خارجية، لافتًا إلى أن الخطأ قد يصدر بأي شكل، وقد يكون عبر "السناب شات" من خلال الصور والفيديوهات، وليس بسبب تجمع الشباب في مكان عام.

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وكان حديث منصور الرقيبة قد عرّضه لانتقادات واسعة، ووصل هاشتاق حمل عنوان "#يامنصور_تعالج" إلى ترند تويتر بالسعودية، للرد على الأول، وعلق أحد المتابعين:": "درسنا مع عربيات وأمريكيات ولاتينيات. ولا فكرنا نفس تفكيرك، كلامك ما يمثل إلا نفسك وأنت اللي مفروض تتعالج. المهم امسكوه لا يحضر إيفنتات أو مهرجانات مختلطة لا يفشلنا".

وقال أحد المغردين: "أنا موظف في مكان مختلط ما أعمم على الجميع كل مكان فيه الصالح والطالح البنت اللي بتفسد بتفسد بأي مكان والعكس، بأي مكان متى ما كنت الحرمة محتشمة ما أحد يرفع عينه عليها لأنها أرضت ربها قبل ترضي نفسها، لغة التعميم والشهوة الحيوانية غير منطقية على الجميع".

ودخلت قناة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية، على خط الجدل الدائر، واستضافت استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال الطويرقي، الذي انتقد كلام الرقيبة، واتهمه بالتناقض، وأشار لبيئة العمل المختلطة بين الجنسين في مستشفيات السعودية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد سنّت الكثير من التشريعات والقوانين التي تسمح للنساء بالعمل والدراسة والسفر، وتخفيف القيود الاجتماعية التي فرضتها المملكة لعقود طويلة، كان آخرها السماح للرجال والنساء بدخول المطاعم من "الباب نفسه"، حيث كان الرجال والنساء الذين لا توجد بينهم صلة قرابة ممنوعين من الاختلاط، وفقًا لقواعد صارمة على مدى عقود.