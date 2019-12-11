بيونسيه تزيل الستار عن مجموعتها الجديدة بالتعاون مع "أديداس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت ملكة البوب بيونسيه رسميًا عن تاريخ طرح مجموعتها الجديدة Ivy Park x Adidas، وقد قامت النجمة نفسها بالترويج لقطع المجموعة والتي من المتوقع أن يتسابق متابعو النجمة للحصول على قطعة منها.

بعد أشهر من الترقب بعد إعلان بيونسيه عن تعاون علامتها التجارية Ivy Park مع علامة الملابس الرياضية الألمانية أديداس في شهر أبريل، من أجل إطلاقها مجموعتها التالية، كشفت النجمة أخيرًا عن صور ترويجية لبعض قطع المجموعة على حسابها في إنستغرام، وستتضمن المجموعة الجديدة التي سيتم طرحها في متاجر أديداس في الـ 18 من كانون الثاني (يناير)، قطعًا ملائمة لكلا الجنسين تشمل الإكسسوارات وكذلك الأحذية.

وتحدثت بيونسيه عن المجموعة في لقاء مع مجلة إيل قائلة: "غرست أمي بداخلي فكرة أن الإبداع يبدأ من نقطة الإيمان بأن مخاوفك ليس مرحبًا بها في الطريق الذي تسلكه، وأنا فخورة بأن أفعل هذا مع أديداس".

وأضافت: "أنا متحمسة لكم لرؤية الحملة الإعلانية للمجموعة الأولى من هذه الشراكة الجديدة، إنها تدمج أسلوبي الشخصي وتوسّع ذلك ليشمل شيئًا للجميع، أحب تجربة الأزياء، والخلط بين الملابس الفاخرة والبسيطة، والملابس الرياضية مع الأزياء الراقية، وحتى الأنماط الرجالية و الأنثوية، هذا الخط الجديد ممتع ويجمع بين الإبداع و القوة المطلقة".

Advertisements

على الرغم من أن هذه الصور الترويجية الجديدة مثيرة للغاية خصوصًا بدلة البودي سوت البرغندية التي تحمل اسم العلامة، إلا أنها أعطتنا نظرة خاطفة على بعض المجوهرات الذهبية التي ستتضمنها المجموعة مثل خلاخل مكتنزة على شكل سلاسل، وأخرى تحمل اسم العلامة التجارية آيفي بارك، إلى جانب أقراط تجمع بين شعار أديداس وشعار العلامة وخواتم كلها مصنوعة من الذهب الخالص، بالإضافة إلى زوج من أحذية Ivy Park x Adidas البيضاء المزينة بالشريط الثلاثي الأيقوني للعلامة الرياضية بلون البرغندي وبحواف برتقالية.

ولم يتم تحديد أسعار قطع المجموعة، لكننا نتوقع أن تلقى رواجًا كبيرًا في صفوف عشاق بيونسيه عندما تصبح متوفرة في متاجر أديداس بدءًا من الـ 18 من يناير.