ريا أبي راشد تنشر صورا من زيارتها لـ"القاهرة"

الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة من الصور، خلال زيارتها لمدينة القاهرة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريا في الصور من أمام "حمام السباحة"، من داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة القاهرة.

وحضرت رايا أبي راشد، السبت الماضي، الحفل الختامي لقمة “رايز أب”، الحدث الرائد في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أقيم في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار 3 أيام من الجلسات والمناقشات والمنافسات على تقديم الأفكار وبناء الشبكات، حول موضوع رحلة النمو، و استضافت القمة 8200 مشارك، و290 شركة ناشئة، بالإضافة إلى 200 ورشة عمل و400 مستثمر و300 متحدث.

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