أحلام بصحبة ابنها "فاهد" في سلطنة عمان

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من حفلها الأخير، والذي أقيم منذ أيام بسلطنة عمان، كما نشرت صورة تجمعها بابنها "فاهد".
وعلقت: "أحلى أيامي وإنت جنبي وبقربي، ولدي وقطعة من روحي وقلبي فاهد، ولدي ربي يحميك ويسخر لك الأرض ومن عليها ويجعل لك شان ويجعل منك شان".
وأحيت أحلام حفلا غنائيا كبيرا بسلطنة عمان يوم 5 ديسمبر، وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.
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