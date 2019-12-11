سيرين عبد النور تبارك لتيم حسن بمسلسله الجديد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شكر الفنان السوري تيم حسن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي بادرت للمباركة بإطلاق الفيديو الترويجي الخاص بمسلسله الجديد بعنوان "العميد". حيث كتبت: "شخصية جديدة بنجاح جديد انشالله.... مبروك ابو ورد كل التوفيق يا رب". فردّ بدوره: "شكرا ياسيرين الله يبارك فيكي، وكل التوفيق الك بكل شي". علماً أنهما اجتمعا في الجزء الأخير من مسلسل "الهيبة"(الحصاد) الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي، وشكلا معاً ثنائي فنّي تفاعل معه الجمهور.

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