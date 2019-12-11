مذيعة تكشف دموعاً يعيون مايا دياب







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الجمهور مع إطلالة النجمة مايا دياب خلال حديثها لبرنامج The Insider بالعربي الذي يُعرّض عبر شاشة قناة دبي. حيث كشفت أنها تبدو قوية لأن الحياة تتطلب ذلك ولأن هذا ما تعلمته من خلالها. لكنها تُصبح ضعيفة عندما يتعلق الأمر ببيتها، وأكدت على أنها تتعاطف مع الناس وتبدي استعدادها لمساعدتهم على حلّ مشاكلهم من دون أن تُظهر ما تعانيه فعلاً. إلا أن المذيعة استوقفتها مجدداً لتؤكد بأن دموعها ظهرت خلال الحديث عن والدتها.

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