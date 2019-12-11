شكرا لقرائتكم خبر عن من السرير .. إليسا تصبح على جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إليسا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت إليسا في الصورة على السرير وهي مستيقظة من النوم وتجمل في يدها عروسة " مينى "، و كتبت على الصورة، قائلة:"صباح الخير حبايبى"، وعلقت الفنانة ياسمين صبرى، قائلة:" صباح الخير عروسة"، كما كتبت الفنانة إيمان العاصى:"سوبر".

وتحيي الفنانة اليسا، حفلا غنائيا غدا الخميس الموافق 12 من شهرديسمبر الجارى، والمخصص دخلها لصالح مرضى سرطان، وذلك داخل أحد نوادى مدينة الإسكندرية، كما تحيى إليسا حفلا فى اليوم التالى الجمعة الموافق 13 ديسمبرعلى مسرح إحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر.

ومن المقرر أن تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير 2020 فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوسترعبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".