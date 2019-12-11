شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تبدأ تصوير فيلم "يوم 13" الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة نسرين أمين تصوير أول مشاهدها فى فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله، يوم الاثنين المقبل، بعد تعاقدها على المشاركة فى بطولته مؤخراً وتقدم خلال دور جديد ومختلف تماماً عليها من ناحية الشكل والمضمون خاصة وأن قصة اعمل تعتمد على الاثارة والتشويق.

فيلم "يوم 13" يشارك فى بطولته أحمد داود ودينا الشربينى ومحمد شاهين ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جارى الاتفاق معهم والإعلان عن أسمائهم خلال الايام القليلة المقبلة قبل انطلاق التصوير، اضافة إلى الاتفاق مع أكثر من فنان للظهور كضيف شرف على أحداث الفيلم.



الفنانة نسرين امين

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وانتهت نسرين أمين مؤخراً من تصوير مشاهدها فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى والمخرج أحمد الجندى، حيث تظهر كضيفة شرف على العمل وصورت مشاهدها فى أسوان قبل 3 أسابيع.

وكان آخر أعمال نسرين أمين الحكاية السادسة من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى قسمتك" بعنوان "ع الهادى يا ذبادى" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وتم عرضه على قناة ON E.