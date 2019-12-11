شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يشارك الجمهور يوم تصوير كامل من لوكيشن مسلسل "فلانتينو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج رامى إمام، نشر سلسلة فيديوهات جديدة من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، والتى نشرها عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، وشارك ابن الزعيم عادل إمام، جمهوره مشاهد التصوير لحظة بلحظة من خلال الفيديوهات التى نشرها من لوكيشن التصوير.

وقال رامى إمام، للجمهور من خلال فيديوهاته التى كانت بمثابة معايشة ليوم تصوير كامل، "مساء الخير على حضراتكو يارب كلكوا تكونوا بألف خير وصحة.. النهاردة بنصور فى "ديسكو تيك" فى فندق فى 6 أكتوبر.. النهاردة يعتبر نسبيًا يوم مش تقيل أوى لأننا بنصور فى مكان مقفول فى كذا لوكيشن بالفندق.. النهاردة عندنا 10 مشاهد والـ10 مشاهد دول يعتبروا فى يوم إنتاجى خفاف، لكن المشكلة عندنا فى التنقلات بين الأماكن الكتيرة فى الفندق نفسه.. عندنا فى الديسكو و"سويت" وكافيه.. هى المشكلة بقى فى اليوم كله فى التنقلات نفسها.. وإن شاء الله هحاول بقدر ما يمكن أصورلكو أول بأول.. وبإذن الله يبقى يوم يعدى على خير".

كما نشر المخرج رامى إمام، مقطع فيديو بعد الانتهاء من تصوير أحد المشاهد وخلال فترة التجهيز لمشهد آخر، معلقًا عليه "مشهد خلص وبنجهز المشهد اللى بعده"، وتلاه بفيديو آخر لوقت الراحة، وأضاف رامى، "خلصنا الجزء الأول من التصوير النهارده اللى هو الجزء الأولانى ودلوقتى فى "بريك" يعنى فى فترة راحة خلال فترة الراحة دى بتكون ساعة ما بين ساعات العمل.. والمفروض إن ساعات العمل المتعارف عليها عندنا هى 12 ساعة.. بتاخد راحة بعد 6 ساعات بتكون "ساعة بريك" وبعدين بتكمل 6 ساعات تانيين".

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وتابع "بره بقى فى أوروبا زى والدول المتقدمة زى ما الفيلم بيقول يعنى بيبقى الموضوع أقل.. بيبقى 9 ساعات قانون عمل وبعد كده بتاخد "ساعة بريك" فى النص فبيبقى 8 ساعات.. دا غير إن هما عندهم السبت والأحد أجازة رسمى محدش بيشتغل السبت والأحد.. عايز تشتغل بيبقى الموضوع بفلوس إكسترا.. احنا عندنا هنا الإجازة يوم الجمعة بس هو يوم واحد فى الأسبوع، فبالتالى بتشتغل 6 أيام فى الأسبوع".



المخرج رامى إمام فى موقع تصوير مشاهد مسلسل فلانتينو

ومع بداية المرحلة الثانية للتصوير بعد الراحة، نشر رامى إمام مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة داليا البحيرى تجلس على أريكة، وعلق عليها "داليا بتريح شوية"، ثم ظهر فى فيديو جديد أثناء تواجده خارج لوكيشن التصوير، ليقول، "طلعت بره أشم هوا لأنى بقالى فترة قاعدين جوه فى حته مقفول، إلى جانب إنى طالع أجيب من العربية "البروتين بار" بتاعى.. "البروتين بار" دا مبيفارقنيش طول الوقت موجود معايا عشان باكله طول اليوم لأنه بيدى "إنيرجى" وبيعوضك عن البروتين اللى ممكن تكون محتاجه طول اليوم.. فبحاول أدمج فكرة التصوير مع الأكل لأنه بيكون مفيد أثناء التصوير".

وفى ختام يوم التصوير، قال رامى إمام، "قاعدين يا جماعة بره فى البرد.. طلعنا من الفندق اللى كنا فيه والدنيا تلج وقاعد بتفرج على "الشوت" اللى بنصوره.. وهو عبارة عن "لونج شوت" للفندق زى "شوت" عام بجيب فيه الفندق اللى احنا بنصور فيه.. طبعًا بعد ما كنا قاعدين فترة كبيرة جدًا فى الدنيا دلوقتى الدنيا تلج.. احنا عندنا فى مصر البرد بدأ يشد حيله بقاله فترة.. دا آخر "شوت" لينا وهنروح ننام خلاص إن شاء الله".