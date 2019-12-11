شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وسيد رجب يشاركان فى جنازة المخرج المسرحى محسن حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎بدأت صلاة الجنازة على المخرج محسن حلمى، منذ قليل، فى مسجد السيدة نفيسة، قبل تشييعه جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وحرص على حضور الجنازة زوجته الفنانة سلوى محمد على والنجم محمود حميدة، وسيد رجب ونهى العمروسى وسعيد الصالح والمنتج محم

‎وقدم المخرج الراحل محسن حلمى عددا كبيرا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد أدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.

Advertisements

‎مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى كات آخر أعمال الراحل محسن حلمى وتم عرضها على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر.