شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تامر حسنى يغنى "حلو المكان" من فيلم الفلوس احتفالا بدخوله موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم تامر حسنى بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيله أكبر عدد مشاركات من جمهوره حول العالم على أكبر لائحة تأييد جدرانية فى العالم داخل مارينا مول أبو ظبى، فى"الخليج 365" وخلال الاحتفال، غنى تامر مقطعا من أغنية "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس" قبل طرحها، والأغنية من كلمات أحمد المالكى الحان محمد يحيى وتوزيع أماديو وميكس عبد الرحمن شوقى وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية :

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حلو المكان يا أصحاب زمان.. جينا الليلة دى هنسهر ونغنى كمان متجمعين ومنورين.. وحشانى فعلا قاعدتنا ولمة زمان.. هنقضى يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقه ولسه شباب محناش كبار.. ومتدفعوش عند الحساب وهنمشى أول ما يقولوا طلع النهار.

وينتظر تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس" فى دور العرض يوم 25 ديسمبر الحالى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وغيرهم.