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شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تقدم دويتو شعبيا مع أحمد آدم فى مسرحية "يا تصيب يا تخيب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشاعر أحمد حسن راؤول، من كتابة الأغاني والأشعار الخاصة بمسرحية "يا تصيب يا تخيب" والتي ستعرض خلال أيام بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأغنية الأولى استعراضية وهي افتتاحية المسرحية وتقويم بغنائها سمية الخشاب والمجموعة بشكل موسيقي مختلف.
أما الأغنية الثانية تحمل طابع مقسوم شعبي وهى عبارة عن "ديو" بين أحمد أدم وسمية الخشاب بشكل وأسلوب كوميدي، والأغنية الأخيرة بشارك فيه جميع أبطال المسرحية ككل، والأغانى من ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.
مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم وسمية الخشاب وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة.
وتحدد عرض المسرحية أيام 12 و13 و14 ديسمبر الجارى في جدة، ويومي 19 و20 من نفس الشهر في الدمام، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيداً عن موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، والعمل إنتاج مشترك بين منتج مصري وآخر سعودي.
بوستر مسرحية يا تصيب يا تخيب
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