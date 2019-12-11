شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" لـ كريم عبد العزيز لعيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "البعض لا يذهب للمأوذن مرتين" الذى يلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز تأجيل طرحه فى موسم نصف السنة ، وطرحه فى عيد ألفطر المقبل، وجاء قرار التأجيل نظرا لعدم الانتهاء من مونتاج وجرافيكس الفيلم، كما يتبقى عدة أيام وينتهى فريق العمل التصوير نهائياً.

وفى سياق متصل، حجزت بعض الأفلام أماكنها فى سيزون نصف العام داخل السينمات، وكان "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" خارج حسابات قاعات السينما حتى الآن حسبما أكد مدير أحد السينمات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر لـ ”الخليج 365”، وكان فيلم ألفلوس للنجم تامر حسنى قد حجز مقعداً يوم 25 ديسمبر الجارى، بينما حجز فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام يوم 15 يناير المقبل.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم وألفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

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كما يستعد النجم كريم عبد العزيز لتحضيرات فيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، من انتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد مراد، وآخراج مروان حامد.