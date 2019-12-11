الهيئة العربية للمسرح تنعى المخرج محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نعت الهيئة العربية للمسرح المخرج الراحل محسن حلمي، الذى توفي صباح اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ونشرت الهيئة بيان النعي عبر صفحتها، وكتبت: "الهيئة العربية للمسرح تشارك الفنانين فى مصر والوطن العربي أحزانهم برحيل المخرج المسرحي محسن حلمي"

تخرج محسن حلمي من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ ممارسة المسرح كهاو في عام ١٩٧١، بدأت مسيرته الاحترافية منذ عام ١٩٨١، و قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المسرحية الهامة منها "الكابوس" و "العار" و " الشئ " لـ لينين الرملي، و "الساحرة " بطولة سميحة أيوب، و "طه حسين" بطولة أشرف عبد الغفور والممثل الفرنسي كريستوف روكسيل، و "ليلة عيد الميلاد" تأليف توماس بيرنهارد وبطولة الفنانة بوسي على مسرح الهناجر، مسرحية " بارانويا " تأليف رشا فلتس وتمثيل ريم حجاب. ليلة من ألف ليلة بطولة الفنان يحيى الفخراني.

كما شارك في العديد من المهرجانات الإقليمية والدولية وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات كان آخرها في المهرجان القومي عام 2019.