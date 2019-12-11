محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "ولاد رزق 2"، نجاحا كبيرا منذ طرحه بالسينمات، وتجاوزت إيراداته بعد 18 أسبوع حاجز الـ 100 مليون جنيه. وجاءت حصيلة إيرادات الفيلم حتى الآن 100 مليون 413 ألف 427 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى، هي "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "لما بنتولد"، "الطيب والشرس واللعوب"، "إنت إيه". فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 18 أسبوع بدور العرض.. هذا ما حققه "ولاد رزق 2" من إيرادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.