نبيل الحلفاوي ينعى المخرج محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، المخرج المسرحي محسن حلمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعلق: "ومبدع آخر – مسرحي هذه المرة- يرحل عنا، المخرج الفنان الدمث المثقف محسن حلمي، تغمده الله برحمته، وخالص المواساة لزوجته الزميلة سلوى محمد علي ولأسرته، عسى أن يكون في راحته من معاناة المرض بعض ما يخفف من معاناة الفراق".

المخرج محسن حلمي، نقل للمستشفى الشهر الماضي، ورحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية، وكان آخر أعماله المسرحية "ليلة من ألف ليلة".