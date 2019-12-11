زوج فنانة كبيرة وكرمه "مهرجان المسرح".. معلومات عن الراحل محسن حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المخرج المسرحي محسن حلمي، بعد صراع مع المرض.

المخرج المسرحي له عدد من الأعمال الهامة، ويعتبر علامة من علامات المسرح الحديث.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن المخرج الراحل:

_ اسمه بالكامل محسن حلمي علي الجمال.

_ هو زوج الفنانة الكبيرة سلوى محمد علي.

_ بدأ نشاطه الفني في بداية السبعينات، من خلال مسرح جامعة عين شمس.

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_ أثناء دراسته بكلية الحقوق، تقدم لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية، واجتاز الاختبارات باقتدار.

_ عمل مخرجاً بالعديد من المسارح منها المسرح الكوميدي، مسرح التليفزيون، الثقافة الجماهيرية، وغيرها.

_ له عدد من المسرحيات الهامة أبرزها "فيما يبدو سرقوا عبده"، "حلو وكداب"، "الساحرة"، "عريس لبنت السلطان"، "يا إحنا يا هي".

_ آخر أعماله مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، عام 2015.

_ تم تكريمه في الدورة الأخيرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، في أغسطس الماضي.

_ تعرض لوعكة صحية الشهر الماضي، انتقل على إثرها لإحدى المستشفيات بمنطقة الهرم.

_ تدهورت حالته الصحية، ورحل عن عالمنا صباح اليوم، ويشيع جثمانه ظهرا من مسجد السيدة نفيسة.