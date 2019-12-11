وفاة المخرج محسن حلمي بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن المخرج محسن حلمي، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.
وأكد "زكي" في تصريح خاص لمصراوي، أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة.
المخرج محسن حلمي، هو زوج الفنان سلوى محمد علي، ونقل للمستشفى الشهر الماضي، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد تدهور حالته الصحية.
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