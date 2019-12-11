تراند اليوم : فيديو صادم| نجمة "إنستجرام" عارية في مواجهة "لص مسلح"

تفاجأت داني بانكس، نجمة "إنستجرام"، بلص يقتحم شقتها ممسكًا بسلاح محاولاً، وذلك عندما خرجت من غرفة نومها لتجده يتجول في المنزل.

وتقول "بانكس"، البالغة من العمر 29 عامًا، إنها كانت نائمة في شقتها في تشامبلي بولاية جورجيا الأمريكية عندما استيقظت على أصوات الكلاب التي تنبح.

ويُظهر مقطع فيديو ما يبدو أنه سارق يحمل مسدسًا يتجول في ظلام دامس أثناء الغارة الليلية الأسبوع الماضي.

عندئذٍ يمكن رؤية داني عارية صارخة، وهي تخرج من غرفة النوم، وتواجه اللص الذي يقفز في حالة صدمة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وتقول نجمة إنستجرام، التي يتابعها أكثر من 2.5 مليون متابع، إن اللص أمرها بعد ذلك بفتح خزنتها، التي كانت خالية، ومن ثم دفعها إلى السرير.

واتصلت برجال الشرطة الذين وجدوها في حالة بكاء هستيري، وأدلت ببيانات اللص الذي وصفته بأنه رجل أسود ذو لون فاتح. ويقوم رجال الشرطة بالتحقيق في الواقعة.

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