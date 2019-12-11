تراند اليوم : فنان شهير:"محتاج فياجرا عشان اتفرج على سما المصري" ورد صادم من الأخيرة

صدمت الفنانة المصرية سما المصري، متابعيها بردها على فيديو لفنان مصري شهير، يقول أنه في حاجة إلى فياجرا كي يشاهد سما المصري، حيث قالت الفنانة أنها تحب هذا التحرش.
ونشرت سما المصري، مقطع فيديو من مسرحية "مسرح مصر" عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، يظهر فيه الممثل المصري "أوس أوس" وهو يقول لزميله الفنان علي ربيع في إطار نص المسرحية، أنه بحاجة لـ20 علبة "فياجرا" ليشاهد سما وإغراءاتها.
وعلّقت الفنانة المصرية على الفيديو، قائلة :"اوس اوس في المسرحيه حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه"؟
كما نشرت مقطع فيديو آخر من أحد العروض لنفس المسرحية، حيث جاء اسمها على لسان فنانين يؤدون أحد المشاهد، وعلّقت :"شيئ يشرفني والله إن نجوم مسرح مصر يبقوا عاملين ليا فولو....بحبكم والله بس تحرشكوا بيا اللفظي دا عاجبني موووت".
وسما المصري دائمة إثارة الجدل بسبب الفيديوهات الجريئة التي تنشرها على صفحتها، والتي تظهر شبه عارية وتقوم بعمل إيحاءات جنسية صارخة.
A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Dec 9, 2019 at 8:11am PST
A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Dec 10, 2019 at 7:06am PST